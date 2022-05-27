Сува, 27 мая, 2022, 19:22 — ИА Регнум. Власти Фиджи вновь отклонили иск, призванный помешать конфискации властями США яхты Amadea, якобы принадлежащей российскому миллиардеру, члену Совета Федерации Сулейману Керимову, сообщают 27 мая местные СМИ со ссылкой на решение апелляционного суда.

(сс) kyle post Фиджи

Иск был подан против решения Верховного суда Фиджи, который постановил, что судно, арестованное в апреле 2022 года, должно быть передано правоохранительным органам США.

Это уже седьмой судебный процесс, посвященный судьбе яхты. Ранее суд разрешил судну покинуть воды Фиджи, однако в дело вмешались представители США, после чего генеральный прокурор Фиджи оспорил решение суда.

Согласно данным сервиса MarineTraffic, отслеживающего передвижение судов, яхта прибыла на Фиджи из мексиканского порта Мансанильо на побережье Тихого океана. Судно ходит под флагом Каймановых Островов.

Напомним, ранее парламентский помощник сенатора Алексей Красовский заявил агентству «Прайм», что у Сулеймана Керимова «нет никакой яхты» и он не является владельцем судна, арестованного на Фиджи.