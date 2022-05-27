Вашингтон, , 19:57 — REGNUM Американские рэп-исполнители Blackbear (Мэтью Тайлер Мусто) и Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) представили клип на совместный сингл под названием gfy. Об этом 27 мая пишет портал UPROXX.

Рэпер Blackbear Кадр из клипа на трек gfy

В ролике Blackbear предстаёт в образе порядочного семьянина, занимающегося расследованием жестокого убийства, совершённого Machine Gun Kelly. Помимо самих музыкантов, в съёмках видео также поучаствовали рэперы Майк Познер и Бенни Бланко и актёр Август Матуро.

Напомним, что в 2022 году Blackbear и Machine Gun Kelly уже сотрудничали друг с другом. Так, артисты представили совместный сингл под названием make up sex.

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