Москва, 27 мая, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Все украинские военнослужащие, добровольно сложившие оружие в Северодонецке, смогут рассчитывать на гуманное отношение к себе. Об этом 27 мая заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Мы очень гуманно поступаем даже с украинскими радикалами и националистами», — сказал Марочко.

По его словам, представители ЛНР на регулярной основе проводят работу с украинскими военнослужащими, убеждая их сложить оружие и сдаться в плен.