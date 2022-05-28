28 мая 2022 | Время чтения 7 мин

Республика Сербская никогда не согласится с тем, чтобы Босния и Герцеговина присоединилась к антироссийским санкциям, несмотря на то, что некоторые представители оппозиции открыто «болеют» за эти санкции.

Желько Чайич, Татьяна Стоянович, , 10:26 — REGNUM На днях между властями и оппозицией Республики Сербской велась ожесточенная дискуссия по поводу того, ввела ли Босния и Герцеговина санкции против России, если за это не проголосовали представители Республики Сербской, и можно ли некоторые действия руководства в Баня-Луке считать молчаливым согласием с этим решением. Член президиума БиГ от сербов Милорад Додик 20 мая, во время встречи с послом России в БиГ Игорем Калабуховым, заявил, что «вопреки дезинформации, которая на днях идет из рядов оппозиции», Москва отлично понимает, что представители Республики Сербской никогда не согласятся с введением санкций против России. Днем позже в интервью телеканалу Pink президент Сербии Александр Вучич заявил, что БиГ ввела санкции против России, так как она присоединилась ко всем 23 декларациям против России, но это никак не связано с волей Республики Сербской, так как власти в Сараево просто не консультировали по этому поводу Баня-Луку.

Здание народной скупщины Darko Gavric

Депутат в Доме представителей парламентской ассамблеи БиГ и функционер правящего в Республике Сербской «Союза независимых социал-демократов» Саня Вулич в интервью ИА REGNUM рассказывает о том, какой позиции придерживается Баня-Лука по отношению к антироссийским санкциям, об отношениях между государствообразующими народами БиГ и роли влиятельных стран Запада на внутриполитические события в стране.

Депутат в Доме представителей парламентской ассамблеи БиГ и функционер правящего в Республике Сербской «Союза независимых социал-демократов» Саня Вулич Фото из личного архива

ИА REGNUM: Недавно в Республике Сербской велась ожесточенная дискуссия на тему присоединения Боснии и Герцеговины к антироссийским санкциям. Какой позиции придерживаются власти Республики Сербской по этому вопросу? Считаете ли вы, что процесс евроинтеграции может поставить под вопрос дружеские отношения, которые сложились у Баня-Луки с Москвой?

Саня Вулич: Республика Сербская не присоединится к антироссийским санкциям, пока «Союз независимых социал-демократов» участвует в принятии решений в совместных органах власти и пока во главе президиума БиГ находится Милорад Додик. Мы видим, что оппозиция говорит, что санкции уже введены, болеет за них. С другой стороны, бошняки оправдывают свои односторонние действия документом под названием «Стратегия внешней политики БиГ», который ранее поддержал бывший член президиума Младен Иванич по инициативе тогдашнего министра иностранных дел БиГ Игоря Црнадака.

Лучшим примером того, что делается, когда представители Республики Сербской отказываются выполнить приказ влиятельных государств Запада, являются персональные санкции, которые введены против президента автономии Жельки Цвиянович и члена президиума БиГ от сербов Милорада Додика. Мы знаем, что такое санкции, насколько они бесполезны, а также и то, что они не могут заменить реальный диалог.

Милорад Додик Medija centar Beograd

Я считаю, что представители Республики Сербской в Сараево, которые выбраны или назначены из рядов «Союза независимых социал-демократов», готовы пожертвовать собственной политической карьерой прежде, чем согласиться на введение санкций против братской России.

Босния и Герцеговина — это нефункциональная страна, прежде всего из-за вмешательства иностранных государств в ее внутренние дела. Второсортные «дипломаты», которые играют в дипломатию в БиГ и заполняют таким образом свои трудовые биографии, как раз тормозят процесс приближения страны к ЕС. У Республики Сербской и Российской Федерации есть свои лидеры, и пока они принимают решения, я не переживаю за будущее наших двухсторонних отношений.

ИА REGNUM: В октябре в Боснии и Герцеговине пройдут очередные выборы. Как вы относитесь к разработке нового выборного закона, которая идет в настоящее время?

Саня Вулич: Будет ли принят новый выборный закон и когда — это вопрос достижения политической договоренности между тремя государствообразующими народами и двумя энтитетами (Республика Сербская и Федерация Босния и Герцеговина —ИА REGNUM). Как у нас говорят, обо всём по мере появления.

Босния и Герцеговина нуждается в выборном законе, который обеспечить всем государствообразующим народам возможность выбирать своих представителей. Не как сейчас, когда бошняки, манипулируя голосами избирателей, фактически «украли» у хорватов место члена президиума. Суть выборного закона в том, что он должен гарантировать одинаковые права для всех народов. Я напомню, выборы уже объявлены, и я верю, что они будут проведены по действующим законам. Посмотрим, будут ли бошняки и на этот раз использовать все существующие механизмы для создания централизованной БиГ.

ИА REGNUM: После одностороннего решения бывшего верховного представителя в БиГ Валентина Инцко запретить на законодательном уровне отрицание «геноцида в Сребренице» парламент Республики Сербской принял ряд законов с целью вернуть некоторые полномочия с уровня центральных властей в Сараево обратно в Баня-Луку. Эти решения вызвали бурю осуждения со стороны международного сообщества. Отказалась ли Республика Сербская от своих требований? Как продвигается процесс реализации решений, принятых парламентом?

Саня Вулич: Международное сообщество проявляет по отношению к Республике Сербской и сербскому народу мачехинское отношение. Баня-Лука всего лишь требует, чтобы Дейтонское соглашение соблюдалось, и не более того. Все решения, принятые парламентом Республики Сербской, — это вид борьбы за выживание сербского народа, сербской автономии, за наши ресурсы (землю, воду, воздух), которые в соответствии с Дейтонским соглашением принадлежат Республике Сербской. Сербы не сотворили геноцид. Сербы страдальческий народ, также как и другие народы в трагическом гражданском конфликте в БиГ. Валентин Инцко действовал по инструкциям одной «близкой подруги», которая шагнула в его жизнь по рекомендации Партии демократического действия Бакира Изетбеговича. Эта мужская влюбленность дорого обошлась нам всем, после запрета отрицания «геноцида в Сребренице» отношения между народами в БиГ стали хуже, чем когда бы то ни было. Это один из многих доказательств того, что бошняки из Партии демократического действия манипулируют международными представителями в Сараево. Любовь, дружба, сотрудничество — что угодно, лишь бы соответствовало «Исламской декларации», которая как цель определяет уничтожение сербов и хорватов в БиГ.

Саня Вулич Фото из личного архива

ИА REGNUM: Когда представители Республики Сербской планируют вернуться к работе в органах власти Боснии и Герцеговины? В какой форме они сейчас участвуют в работе центральных органов власти?

Саня Вулич: Представители Республики Сербской никогда не бойкотировали работу. Мы работали в соответствии с регламентом, выполняли свои задачи в депутатских клубах и на местности. Партия демократического действия и международное сообщество нарушают все права человека и работают над тем, чтобы минимизировать роль сербов и хорватов. Мы активно участвуем в принятии всех решений, важных для сербов и Республики Сербской, а также и в рассмотрении проектов, в которых заинтересованы Федерация Босния и Герцеговина и БиГ в целом.

ИА REGNUM: Как Республика Сербская относится к вопросам евроинтеграции Боснии и Герцеговины?

Саня Вулич: Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине и дейтонская конституция не являются препятствием для евроинтеграции БиГ. Четкое координирование и соблюдение всей конституционных полномочий на всех уровнях власти делают это возможным. Но проблема возникает тогда, когда под предлогом евроинтеграции пытаются отнять полномочия у Республики Сербской и концентрировать их только на уровне БиГ.

Республика Сербская выступает за развитие и процветание БиГ. Но то, как политическое Сараево и Партия демократического действия во всём обвиняют сербов и хорватов, это путь в никуда. Международное сообщество и представители ЕС должны знать, что, кроме бошняков, в БиГ существуют еще два государствообразующих народа, у которых тоже есть свои права. Прежде всего — право на жизнь! В БиГ нет условий для свободной жизни, что тут говорить о евроинтеграции. Окажите нам уважение, дайте нам право на жизнь, и мы станем самыми ответственными вашими партнерами.

Я считаю, что одной из главных проблем и источников непонимания в БиГ является то, что нет уважения не к «духу» Дейтонского соглашения, а к слову Дейтонского соглашения. Достаточно у нас было «духов», надо повернуться в сторону будущего, соблюдая существующие конституционные рамки.