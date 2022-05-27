Минск, , 18:56 — REGNUM Магазин «Кнігаўка», на который ополчились белорусские власти, должен был стать новой точкой сборки для самостийников, как в своё время «Галерея Ў», «Арт-Сядзіба», магазин Symbal.by. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 27 мая высказал политолог Кирилл Аверьянов.

Белорусские националисты Anatol Mikhnavets

«Реакция белорусской власти на открытие в Минске магазина, где продаётся русофобская литература, показала, что Александр Лукашенко сделал работу над ошибками в том, что касается сотрудничества со «змагарами». Издатель Янушкевич сейчас находится в застенках, а не договаривается с министерством культуры о совместной деятельности, как могло бы быть ещё пару лет назад», — заявил политолог.

По его мнению, пресечение деятельности магазина «Кнігаўка» пойдёт на пользу Белоруссии. «Если не удалить эту раковую клетку, она быстро превратится в опухоль и даст метастазы, которые будут отравлять белорусское общество русофобией и самостийностью. Чтобы понять насколько это опасный недуг, достаточно посмотреть на больного из «жовто-блакитной» палаты. Так что без «хирургических методов» здесь не обойтись», — образно обрисовал ситуацию Аверьянов.

Как сообщало ИА REGNUM, в день открытия книжного магазина «Кнігаўка» 16 мая белорусские силовики провели в нём обыск, после которого хозяин магазина и глава русофобского издательства «Янушкевіч» Андрей Янушкевич, а также сотрудница книжного магазина Анастасия Карнацкая были задержаны. По истечении назначенных судом десяти суток административного ареста Янушкевич так и не вышел на свободу. Более 200 книг из магазина были изъяты, по 15 книгам проводится экспертиза.