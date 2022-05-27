Москва, 27 мая, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Ни один украинских боевик не будет выпущен с территории города Северодонецк Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 27 мая заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, на данный момент город находится в окружении. Поэтому единственной возможностью сохранить свои жизни для украинских военнослужащих остается сдача в плен.

«Мы не будем никого ни впускать, ни выпускать. Есть только один шанс остаться в живых — сдаться в плен», — сказал Марочко.