Ростов-на-Дону, 27 мая, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Первомайский районный суд Ростова-на-Дону отправил под стражу предполагаемого убийцу многодетной матери. В объединённой пресс-службе судом Ростовской области раскрыли подробности уголовного дела, передаёт корреспондент ИА REGNUM 27 мая.

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По версии следствия, в мае 2022 года 28-летний мужчина, действуя на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, нанёс ранее знакомой ему женщине множественные ножевые удары. Потерпевшая скончалась от открытой проникающей черепно-мозговой травмы. Затем преступник, желая скрыть следы убийства, поместил труп потерпевшей в подвал гаража, находящегося у него в пользовании, в гаражном кооперативе.

ИА REGNUM сообщало, что 41-летняя ростовчанка вышла с работы 14 мая, но домой не вернулась. Тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено 17 мая в Ростове-на-Дону.