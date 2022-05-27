Ставрополь, , 18:52 — REGNUM В Ставропольском крае бывшего преподавателя медицинского вуза подозревают во взяточничестве. Профессора кафедры пропедевтики детских болезней Ставропольского государственного медицинского университета поймали на получении взятки, сообщили 27 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону. Факты получения денежных средств в обмен на хорошие оценки произошли в апреле 2020 года и в январе 2021 года.

Взятка sajinka2

«Подозреваемая получила от студента взятки на общую сумму 52 тысячи рублей за принятие зачета по учебной дисциплине, успешную защиту курсовой работы и отличную оценку за экзамен по дисциплине без проведения фактического контроля знаний», — говорится в сообщении следственного органа.

Отмечается, что факт получения взятки стал известен в результате взаимодействия следователей СК России с подразделением отдела по борьбе с коррупцией МВД России по г. Ставрополю. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.