Вашингтон, 27 мая, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Интервью дал газете The Washington Post командир роты ВСУ Сергей Лапко о том, как украинское командование обошлось с его подразделением. После этого его отстранили от должности и отправили на базу в Лисичанск.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Окоп» для ВСУ

Издание отмечает, что украинские власти создавали и поддерживали в обществе образ военной неуязвимости — своих добровольческих и профессиональных сил, якобы триумфально противостоящих российскому натиску. Видео «штурмов российских танков или позиций» ежедневно публикуются в соцсетях.

Художники создают патриотические плакаты, билборды и футболки. Почтовая служба Украины даже выпустила марки, посвященные гибели российского военного корабля в Чёрном море. Однако опыт Лапко и его группы добровольцев предлагает редкую и более реалистичную картину боевых действий на территории Донбасса, отмечает издание.

«Наше командование ответственности не несёт, — рассказал Лапко в интервью. — Они присваивают себе только наши достижения. Они не оказывают нам поддержки».

На этой неделе Лапко и старший лейтенант Виталий Хрусь отступили со своей ротой от фронта, укрывшись в гостинице. Там и было записано интервью The Washington Post.

Они рассказали, что при отправке в зону боевых действий им вручили автоматы АК-47 и провели обучение, которое длилось менее получаса. «Мы выпустили 30 пуль, а потом они сказали: «Вы не можете получить больше: слишком дорого», — сказал Лапко.

Сначала, по словам украинцев, им доставляли продовольствие каждый день, «за исключением обстрелов или плохой ситуации». Но в последние недели ситуация значительно ухудшилась. Когда цепочки снабжения были прерваны бомбардировками на два дня, украинским военным пришлось довольствоваться одной картофелиной в ​​день.

Большинство дней и ночей воюющие проводят в траншеях, вырытых в лесу на окраинах Тошковки или в подвалах заброшенных домов.

«У них нет воды, там ничего нет, — сказал Лапко. — Только вода, которую я приношу им через день». «Это чудо, что русские не прорвали линию обороны в Тошковке», — подтвердил Хрусь.

Они рассказали о своём вооружении следующее: помимо винтовок и ручных гранат, единственным оружием, которое им выдали, была несколько гранатомётов для противодействия хорошо оснащённым российским силам. И никто не показывал бойцам Лапко, как пользоваться РПГ. «У нас не было должной подготовки», — сказал Лапко.

«Это где-то четыре РПГ на 15 человек», — сказал Хрусь. По его словам, русские развёртывают танки, боевые машины пехоты, ракеты «Град» и другие виды артиллерии — когда они пытаются проникнуть в лес с наземными войсками или пехотными машинами, они могут легко подобраться достаточно близко «чтобы убить».

«А когда тяжёлое вооружение против нас, нам не с чем работать. Мы беспомощны», — сказал Хрус. Когда танки или миномёты ВСУ стреляют, русские отвечают ракетами «Град». В ряде случаев войска Лапко оказывались без артиллерийской поддержки. Отчасти это связано с тем, что Лапко не снабдили рациями. Связи с командованием в Лисичанске нет, на помощь не позвать.

Когда Лапко прибыл в военный штаб в Лисичанске после двухнедельного пребывания в Тошковке, командир его батальона и солдаты переехали в другой город, не сообщив ему об этом, взяв с собой еду, воду и другие припасы. «Они оставили нас без объяснений, — сказал Лапко. — Думаю, что нас послали сюда, чтобы закрыть брешь, и никого не волнует, живы мы или мертвы».

Лапко, Хрусь и несколько членов их компании проехали 60 км до Дружковки, чтобы остановиться на несколько дней в гостинице, чтобы помыться. «Вы говорите, гигиена! У нас её нет. Мы спим в подвалах, на матрасах, а вокруг бегают крысы».

Через несколько часов после того, как издание взяло интервью у Лапко и Хруся, сотрудники службы безопасности Украины прибыли в гостиницу и задержали некоторых из их людей, обвинив их в дезертирстве.