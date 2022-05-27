Вашингтон, , 19:17 — REGNUM Адвокаты голливудского актёра Джонни Деппа выступили 27 мая с последними аргументами на судебном процессе по делу о предполагаемой клевете его бывшей жены Эмбер Хёрд, навредившей карьере актера, сообщает Reuters.

Джонни Депп Цитата из к/ф «Чарли и шоколадная фабрика». Реж. Тим Бёртон. 2005. США - Великобритания

«Мы просим вас вернуть господину Деппу его жизнь, показав всему миру, что господин Депп не является тем агрессором, о котором говорит госпожа Хёрд», — сказала адвокат актера.

«На кону стоит честное имя человека. Даже более того — на кону стоит жизнь человека», — добавила она.

Адвокаты Хёрд также 27 мая произнесут свои заключительные аргументы, после чего дело будет передано присяжным в составе семи человек, которые должны вынести вердикт.

Если присяжные не вынесут вердикт к вечеру, то продолжат обсуждения уже 31 мая, сообщил судья.

Судебный процесс стал одной из главных тем для обсуждения в США. Соглансо данным СМИ, за последний месяц каждая публикация о разбирательстве между актёрами собрала в соцсетях в среднем по 508 взаимодействий (лайков, комментариев и репостов). Это почти в пять раз больше, чем у статей об абортах (141 взаимодействие), и почти в десять раз больше, чем у статей о COVID-19 (44 взаимодействия).

Как сообщало ИА REGNUM, судебное разбирательство по делу о клевете между Эмбер Хёрд и Джонни Деппом началось в апреле. Причиной иска на $50 млн стала статья Хёрд, в которой она позиционировала себя как жертву домашнего насилия. Актриса не называла имени своего обидчика, однако указанный временной промежуток совпадает с периодом её отношений с Деппом.

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