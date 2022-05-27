Москва, , 18:49 — REGNUM Западные страны по настоятельному требованию США сбрасывают Украине имеющиеся у них вооружения производства СССР, но на возмещении этого оружия для их армий заработает Вашингтон, заявил 27 мая замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире телеканала «Россия-24».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Он пояснил, что в НАТО существует порядок расходования 20% оборонного бюджета на более современное оружие.

«Есть еще один дополнительный аспект, связанный с тем, что в свете событий на Украине западные страны опять же по принуждению США сбрасывают украинскому режиму вооружения, произведенные в СССР», — сказал Грушко.

Он указал, что «на сегодняшний день стоит задача возмещения этих вооружений, новых военных закупок, а я напомню о том, что по натовским критериям 20% от военных расходов должно уходить, как раз, на закупку новых, современных вооружений».

«И нет сомнений никаких в том, что США воспользуются сполна этой ситуацией и будут принуждать своих союзников закупать дорогостоящие американские вооружения, тем самым, еще больше укрепляя зависимость этих государств от США», — отметил замглавы МИД России.

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