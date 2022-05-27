Москва, 27 мая, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Создание Британией альянса с Польшей, Украиной и другими странами не изменит геополитической ситуации и тем более не улучшит положение Украины. Об этом 27 мая заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

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«Борис Джонсон пытается создать свою сферу влияния «поверх» ЕС и НАТО», — считает эксперт.

В качестве младшего партнёра в этом новом альянсе выступает Польша, отметил Трухачёв.

«По сути, неформально это объединение и так существует, так что формализация его существования на практике мало что изменит», — полагает эксперт.

Главный вопрос состоит в том, что останется от Украины. Никакого прямого участия британских (и даже польских) войск в боевых действиях на территории Украины пока не предполагается, отметил политолог.

«Так что создание этого альянса по факту ничего не изменит», — заключил Трухачёв.