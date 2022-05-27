Минск, 27 мая, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Белорусский издатель Андрей Янушкевич, у которого должен был закончиться 10-дневный административный арест, из изолятора на Окрестина так и не вышел. Об этом 27 мая проинформировал польский телеканал «Белсат».

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Как сообщало ИА REGNUM, в минском книжном магазине «Кнігаўка» 16 мая прошёл обыск, после которого хозяин магазина и глава издательства «Янушкевіч» Андрей Янушкевич, а также сотрудница книжного магазина Анастасия Карнацкая были задержаны. Силовики изъяли из магазина около 200 книг, по 15 из них проводится экспертиза.

Издательство «Янушкевіч» специализируется на выпуске художественных книг на белорусском языке и исторической литературы антироссийского характера.