Москва, , 19:56 — REGNUM Российский рэпер Obladaet (Назар Вотяков) дополнил недавний сингл Mutant видеоклипом. Об этом пишет издание The Flow 27 мая.

Obladaet Кадр из клипа Mutant

По сюжету ролика, вдохновлённого серией фильмов «Охотники за приведениями», музыкант вместе с командой единомышленников устраивают охоту на неизвестных существ. Примечательно, что клип Mutant стал первым опубликованным видео для Obladaet в 2022 году.

Ранее Obladaet сделал анонс будущего альбома под названием Players Club 2. Релиз пластинки должен состояться в течение 2022 года.

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