Москва, 27 мая 2022, 19:56 — REGNUM Российский рэпер Obladaet (Назар Вотяков) дополнил недавний сингл Mutant видеоклипом. Об этом пишет издание The Flow 27 мая.
По сюжету ролика, вдохновлённого серией фильмов «Охотники за приведениями», музыкант вместе с командой единомышленников устраивают охоту на неизвестных существ. Примечательно, что клип Mutant стал первым опубликованным видео для Obladaet в 2022 году.
Ранее Obladaet сделал анонс будущего альбома под названием Players Club 2. Релиз пластинки должен состояться в течение 2022 года.
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