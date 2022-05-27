Москва, 27 мая, 2022, 18:42 — ИА Регнум. На данный момент идёт штурм оккупированного украинскими боевиками города Северодонецк Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 27 мая заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Leonid 2 Герб ЛНР

По его словам, пути отступления украинских карателей в соседний город Лисичанск уже отрезаны, оккупанты находятся в окружении.

«Сейчас на данный момент идёт освобождение города Северодонецка, наши подразделения находятся в данном населённом пункте. Пути сообщения между Северодонецком и Лисичанском у украинских вооруженных формирований отсутствуют», — сказал Марочко.