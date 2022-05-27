Пятигорск, Ставропольский край, , 18:40 — REGNUM Поиски двоих подростков из Ставропольского края увенчались успехом. Дети живы и здоровы. Их нашли в Рязанской области, сообщили 27 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Ранее мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил о пропаже 14-летней девушки и 15-летнего жителя города. Детей объявили в розыск. По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Как сообщили в СКР, детей удалось найти на территории Рязанской области, где подростки планировали посетить какое-то творческое мероприятие.

«По предварительным данным, никаких преступлений в отношении несовершеннолетних совершено не было. Сейчас подростки в сопровождении сотрудников правоохранительных органов возвращаются домой», — говорится в сообщении СКР по региону.

Несмотря на завершившиеся благополучно поиски, расследование уголовного дела продолжается, «несовершеннолетние будут допрошены, а также будут выяснены все обстоятельства исчезновения», отметили в ведомстве.

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