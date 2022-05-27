Москва, 27 мая, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Для беженцев и перемещённых лиц с Украины нужна фильтрация. Об этом 27 мая заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Беженцы

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«Угроза проникновения националистов и радикалов есть даже в мирное время. Фильтрацию пора наладить прямо в самом Донбассе, а также в Херсонской, Харьковской и Запорожской областях. Технически это нетрудно», — отметил эксперт.

Напомним, что ФСБ России сообщила о выявленных в потоке беженцев из Украины 250 националистах и членах радикальных формирований.