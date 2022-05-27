Таганрог, Ростовская область, , 18:35 — REGNUM В Ростовской области на уловки телефонного мошенника попался 60-летний таганрожец. Аферист выманил у него более 1 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 27 мая.

Банковские карты Дарья Антонова © ИА REGNUM

Потерпевший пояснил, что он ответил на звонок с неизвестного номера. Аферист представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что якобы кто-то пытается оформить кредит на его имя. Злоумышленник убедил мужчину якобы в целях безопасности через приложение банка оформить кредит на сумму 500 тыс. рублей и перевести кредитные деньги вместе со сбережениями на якобы защищённый расчётный счет. Таганрожец лишился 1 млн 115 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.