Москва, , 18:26 — REGNUM Хранить свои сбережения в иностранных валютах уже неоправданно. Об этом 27 мая заявил президент ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян, передает «Общественная служба новостей».

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сейчас говорить о том, чтобы хранить средства в каких-то конкретных валютах, уже не оправдано. Потому что хранение в иных валютах, кроме национальных, несет в себе риски. Может быть, эти валютные сбережения будут еще каким-то санкциям подвержены», — сказал Тосунян.

По его словам, сейчас жителям России более целесообразно хранить свои сбережения в рублях и выбирать те банки, которые предоставляют наиболее выгодные условия.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший министр экономики России Андрей Нечаев не исключил резкого скачка инфляции на территории страны.

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