София, 27 мая, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Первый заместитель министра обороны Болгарии Александр Петков был освобожден от занимаемой должности. Об этом 27 мая сообщает БНР.

Dylan_Payne Отставка

Согласно официальной информации, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Кирил Петков. Причины отставки не разглашаются.

Сообщается, что ранее А. Петков выступал с критикой позиции болгарского правительства по поддержке вооруженных сил Украины.