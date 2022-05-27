Москва, 27 мая, 2022, 18:28 — ИА Регнум. У Турции есть свои болевые точки, на которые можно и нужно надавить. Об этом 27 мая заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

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«У Турции есть свои болевые точки. И Россия могла бы помочь курдам, и расширить мировое признание геноцида армян», — заявил эксперт.

Иллюзии насчёт Турции вряд ли могут существовать, считает политолог.

«Слишком сложные у нас исторические отношения. Да и членство Турции в НАТО, её тесные связи с Британией, тоже никто не отменял» — заключил Трухачёв.

Напомним, что загранучреждения Турции в Иране проводят вербовку уроженцев Афганистана для войны на стороне Киева. Об этом стало известно из дипломатических источников.