Сыктывкар, 27 мая, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Глава Коми Владимир Уйба навестил сотрудников Росгвардии, прибывших в республику на лечение после участия в спецоперации на Украине, сообщает правительство Коми.

rkomi.ru Глава Коми Владимир Уйба на встрече с участником спецоперации

«Владимир Уйба поблагодарил росгвардейцев за храбрость и мужество, профессиональное выполнение поставленных задач в ходе специальной военной операции, а также пожелал им скорейшего выздоровления, сообщает пресс-служба главы Коми», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе в Коми простились с братьями, погибшими на Украине.