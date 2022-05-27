Махачкала, 27 мая, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Каспий рассматривается в качестве альтернативы черноморским курортам. На его побережье в границах Дагестана планируют развивать пляжный туризм, а само Каспийское море может стать объектом для развития круизного отдыха. Об этом шла речь в ходе недавнего визита руководителя Ростуризма Зарины Догузовой в Дагестан.

AnastassiyaL Берег Каспия

«Обсуждались перспективы развития туристической инфраструктуры, в том числе — в прибрежной территории Каспия, пляжи которого могут стать альтернативой черноморским курортам, которые перегружены в летние месяцы. Также в рамках развития круизного туризма в России обсуждался запуск круизов по Каспию, включая международные круизы с заходом в порты Азербайджана, Казахстана, Ирана и другие», — сообщили по итогам визита Догузовой в пресс-службе Ростуризма.

По словам главы ведомства, летом 2022 года туристическая инфраструктура Дагестана из-за высокого спроса будет заполнена практически полностью. С учетом этого роста популярности уже «к следующему году нужны новые отели, включая некапитальные», отметила Зарина Догузова. В этих целях республика получила 150 млн рублей, которые должны быть направлены на возведение модульных отелей на 500 мест.