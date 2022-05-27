Казань, 27 мая, 2022, 18:20 — ИА Регнум. В Татарии за неделю (13-20 мая) зарегистрирован наибольший прирост цен на картофель — 8,46%. Средняя цена одного килограмма картофеля составляет 60,83 рублей, сообщает Татарстанстат.

Продукты питания

Кроме того, подорожали яблоки на 3,02%, или 121,04 руб./кг. Чуть больше 1% выросли за неделю цены на бананы (112,27 руб./кг), лук (54,08 руб./кг), вермишель (72,58 руб./кг), черный чай (1043,9 руб./кг). Масло подсолнечное реализуется по 137,96 рублей за 1 литр (+1,02%), сливочное — 686,2 рублей за 1 кг (+1,29%).

ИА REGNUM ранее сообщало, по оценке Росстата, с начала мая потребительские цены выросли на 0,13%, а с начала текущего года — на 11,82%.

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