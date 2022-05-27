Санкт-Петербург, 27 мая, 2022, 18:23 — ИА Регнум. В Ленинградской области в предстоящие выходные ожидаются ливни, грозы и туман, предупреждают 27 мая в ГУ МЧС России по Ленобласти.

Айтен Юран Перед грозой

По прогнозу, в субботу, 28 мая, в Ленобласти будет стоять облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдут кратковременные дожди, днем кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, грозы.

«Ночью и утром местами туман. Ветер переменный слабый, при грозе порывистый», — говорится в сообщении.

Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +11…+16 градусов. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо повышаться.

В воскресенье, 29 мая, также сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ветер ночью переменный слабый, днем юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +12…+17 градусов.