Ростов-на-Дону, 27 мая, 2022, 18:14 — ИА Регнум. В Ростов-на-Дону поставили препарат «Эвушелд» для доконтактной профилактики коронавируса. Как уточнили в горздраве, препарат рекомендован лицам, имеющим противопоказания к вакцинации против COVID-19.

t. me/komzdravspb Препарат доконтактной профилактики коронавируса «Эвушелд»

Препарат рекомендован людям с хроническими заболеваниями и риском опасной реакции на иммунизацию. Одна доза защищает от заболевания на протяжении шести месяцев и дольше.

Сколько доз доставлено в поликлиники Ростова-на-Дону, не уточняется.

ИА REGNUM напоминает, что обращение на территории России противовирусного препарата «Эвушелд» (Evusheld) англо-шведской компании AstraZeneca одобрено Минздравом России. Препарат, также известный как «коктейль из антител», изготовлен на основе двух моноклональных антител — тиксагевимаба и цилгавимаба.