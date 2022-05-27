Москва, , 18:14 — REGNUM Российские военные обнаружили на территории Украины материалы, свидетельствующие о подготовке украинских специалистов к реагированию на вспышки натуральной оспы, сообщил 27 мая на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

Больной оспой

Он подчеркнул, что возвращение возбудителя натуральной оспы явилось бы настоящей катастрофой для всего человечества.

«В рамках проведения специальной военной операции в биолабораториях на территории Украины были обнаружены материалы американских инструкторов по обучению украинских специалистов экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы.

Интерес Пентагона к данной инфекции далеко не случаен: возвращение возбудителя натуральной оспы станет глобальной катастрофой для всего человечества.

Так, по сравнению с COVID-19, этот возбудитель является таким же контагиозным (заразным), но его летальность в 10 раз выше.

Еще в 2003 году Минобороны США разработало Программу вакцинации от натуральной оспы, в соответствии с которой все американские военнослужащие, подлежат обязательному прививанию. Вакцинация в Соединенных Штатах обязательна для дипломатического и медицинского персонала. Это свидетельствует о том, что США рассматривают возбудитель оспы как приоритетный патогенный биологический агент для боевого применения, а проводимые мероприятия по вакцинопрофилактике направлены на защиту собственных военных контингентов», — рассказал Кириллов.

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