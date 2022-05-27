Москва, 27 мая 2022, 18:14 — REGNUM Российские военные обнаружили на территории Украины материалы, свидетельствующие о подготовке украинских специалистов к реагированию на вспышки натуральной оспы, сообщил 27 мая на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

Больной оспой
Больной оспой

Он подчеркнул, что возвращение возбудителя натуральной оспы явилось бы настоящей катастрофой для всего человечества.

«В рамках проведения специальной военной операции в биолабораториях на территории Украины были обнаружены материалы американских инструкторов по обучению украинских специалистов экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы.

Интерес Пентагона к данной инфекции далеко не случаен: возвращение возбудителя натуральной оспы станет глобальной катастрофой для всего человечества.

Так, по сравнению с COVID-19, этот возбудитель является таким же контагиозным (заразным), но его летальность в 10 раз выше.

Еще в 2003 году Минобороны США разработало Программу вакцинации от натуральной оспы, в соответствии с которой все американские военнослужащие, подлежат обязательному прививанию. Вакцинация в Соединенных Штатах обязательна для дипломатического и медицинского персонала. Это свидетельствует о том, что США рассматривают возбудитель оспы как приоритетный патогенный биологический агент для боевого применения, а проводимые мероприятия по вакцинопрофилактике направлены на защиту собственных военных контингентов», — рассказал Кириллов.

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