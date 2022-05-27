Москва, 27 мая, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Одной из причин проблем с продовольствием в Европе являются антироссийские санкции Запада. Об этом 27 мая по телефону заявил президент РФ Владимир Путин федеральному канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру, сообщает пресс-служба Кремля.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

Обсуждая вопрос глобальной продовольственной безопасности, президент РФ акценти­ровал внимание на необоснованности и несостоятельности попыток «возложить на Россию ответственность за сложности с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки».

Путин подробно разъяснил своему собеседнику реальные причины этих проблем. Возникли они во многом из-за антироссийских санкций Вашингтона и Брюсселя.