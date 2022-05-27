Мурманск, 27 мая, 2022, 18:12 — ИА Регнум. В Мурманске сотрудник одного из вузов стал фигурантом уголовного дела — его обвиняют в получении крупной взятки, сообщает региональный СУ СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

«Следствием установлено, что 24 мая 2022 года обвиняемый, выполняющий функции административно-хозяйственного обеспечения, получил от руководителя коммерческой организации незаконное вознаграждение в размере 260 000 рублей. За вознаграждение обвиняемый должен был заключить договор на оказание услуг по уборке организацией помещений учебного заведения, а также обеспечить покровительство во время его исполнения», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, В Туве чиновницу подозревают в хищении из бюджета 2 млн рублей.