Москва, , 18:10 — REGNUM Инфляция в России может в ближайшее время резко вырасти. Об этом 27 мая заявил экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев, передает «Общественная служба новостей».

Инфляция

По его словам, на рубеже второго и третьего квартала 2022 года в стране начнут заканчиваться запасы импортных товаров. Это неизбежно приведет к необходимости покупки новых партий продукции по более высокой цене.

«Импорт в целом уже сократился на 44% по апрелю. Это беспрецедентное за последнее время падение, и по мере сжатия предложения импортных товаров и исчерпания импортных товарных запасов, я не исключаю, что нас ждет новый скачок инфляции или товарный дефицит по каким-то позициям. Поэтому через какое-то время ЦБ придется вернуться к непростому выбору: борьба с инфляцией или поддержка экономики», — сказал Нечаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в России постепенно начинает восстанавливаться рынок кредитования.

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