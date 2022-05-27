Москва, 27 мая, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Ничего удивительного в недружественных шагах Турции по отношению к России нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 мая заявил политолог Аслан Рубаев.

U.S. National Archives Афганцы

Следите за развитием событий в трансляции: «Сила в правде»: всё о специальной военной операции на Украине — трансляция»

Напомним, что из дипломатических источников стало известно, что Турция в загранучреждениях Анкары в Иране осуществляют вербовку афганцев для участия в боевых действиях на стороне Киева.

«Для меня нет ничего удивительного в том, что Турция так поступает. Я никогда не верил в то, что с Турцией можно строить партнёрские отношения, это наш исторический противник, который с большим аппетитом смотрит на Крым, Северный и Южный Кавказ, а также на Туркестан», — заявил эксперт.

По мнению политолога, имперские амбиции Эрдогана не уменьшаются, распространяемая турецким руководством идеология пантюркизма проникла в Казахстан, Киргизию, Туркмению, Азербайджан, «и вряд ли Эрдоган остановиться».

Не стоит питать никаких иллюзий в отношении Турции даже если после начала СВО она не присоединилась к антироссийским санкциям, уверен Рубаев.

«Это не значит, что турки перестанут поставлять Украине БПЛА «Байрактар», как и не перестали они быть членами НАТО. Мы зря продали им ЗРК С-400. Эрдоган себе на уме, ведёт свою политику, она не прозападная и не пророссийская, она протурецкая», — отметил эксперт.

Политолог считает, что МИД России должен напомнить Реджепу Эрдогану, что своими действиями он ставит под угрозу двусторонние отношения.