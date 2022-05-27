Москва, 27 мая, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Масштабное воровство средств, выделяемых на украинские биолаборатории США, усугубляло биологическую угрозу, сообщил 27 мая на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

По данным российских военных, факты коррупции и воровства вскрывались регулярно.

«Служба безопасности Украины отмечала предпосылки к возникновению биологических угроз из-за систематических нарушений и низкого качества работ при реконструкции биолабораторий.

Например, компанией «Black & Veatch» было задекларировано, что на модернизацию трех ветеринарных лабораторий в 2013 году потрачено 37,8 млн. гривен. По результатам независимой экспертизы выявлено завышение фактической стоимости работ по сравнению с заявленными расходами на сумму 17,7 млн. гривен.

Согласно имеющимся данным, эта разница направлялась на счета фиктивных компаний, таких как «Голден Украина», «БК Профбудинвест», «Столичное торговое агентство», что дополнительно подтверждает использование «серых» финансовых схем в личных интересах американских и украинских чиновников», — рассказал Кириллов.