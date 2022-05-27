Бишкек, 27 мая, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Киргизский провайдер «Акнет» сообщил о восстановлении вещании телеканалов «Россия Культура», «Россия 24» и «Звезда», — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Останкинская телебашня

Ранее в СМИ была опубликована информация л прекращении вещания российских государственных телеканалов — «Россия», «Россия 24», «Россия Культура», «Звезда» и детской телестудии «Карусель».

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Утверждалось, что причиной сбоя стало прекращение ретрансляции сигнала американскими спутниками.

По данным киргизских властей, в целом по Киргизии «Российские телеканалы в социальном пакете цифрового телевещания транслируются в обычном режиме, никаких ограничений нет». ИА REGNUM отмечает. что ретрансляция российских телеканалов является основным инструментом «мягкой силы» России в Киргизии. При этом аудитория российских телеканалов в стране постепенно снижается — количество людей, предпочитающих потреблять новостной контент на русском языке уменьшается с каждым годом, особенно заметен этот процесс в удаленных от столицы регионах.