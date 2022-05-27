Минск, 27 мая, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Создание нового оперативного командования на украинском направлении — шаг, который напрашивался уже давно, поскольку девятый год на южных границах Белоруссии находится политически нестабильное государство, наводненное оружием. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 мая заявил председатель оргкомитета белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов.

Facebook.com/agafonov.by Артем Агафонов

«С февраля ситуация обострилась, и мы наблюдаем стремительную милитаризацию границы с украинской стороны. Сейчас там расположена группировка численностью свыше 20 тысяч военнослужащих. Для Белоруссии, чья армия насчитывает лишь 45 тысяч военнослужащих, это серьезный вызов», — считает политик.

По его мнению, южное направление с точки зрения военных угроз гораздо более важное для Белоруссии, чем северное и северо-западное. «Поляки и литовцы могут сколько угодно играть мускулами вдоль своих границ, но они должны отдавать себе отчёт, что прямая военная агрессия против Белоруссии с их стороны будет означать ответный удар со стороны России, и не исключено, что этот ответ будет ядерным», — отметил Агафонов.

Украине же, по словам белорусского политика, терять нечего, она уже воюет. Несмотря на то, что открывать сейчас второй фронт украинской стороне не выгодно, Агафонов назвал два нюанса, которые заставляют Белоруссию укреплять границу с Украиной. Во-первых, после разгрома группировки украинских войск на Донбассе линия фронта снова может сместиться на север, к украинско-белорусской границе, и к этому нужно готовиться заранее. Во-вторых, Украина не является суверенным государством в полном смысле этого слова и проводит политику не столько в интересах собственного народа, сколько в интересах США, которые используют её в качестве тарана против России. А вот США вполне выгодно создание ещё одного очага напряженности вдоль российских границ, поэтому от киевского режима можно ожидать всего.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 мая заявил, что в Вооруженных силах Белоруссии будет создано Южное оперативное командование.