Хакасия, 22 июля, 2014, 15:38 — ИА Регнум. Стали известны результаты аукциона на право строительства жилья эконом-класса в городе Абакане. Победителем торгов признано ООО "Механизированная колонна №8", предложившее наименьшую цену продажи жилья, сообщили ИА REGNUM в министерстве имущественных и земельных отношений Хакасии.

Минимущество РХ совместно с фондом РЖС реализует проект по строительству жилья эконом-класса. Согласно данному проекту, 20% квартир в доме на ул. Комарова будут продаваться по специальной цене, которая была установлена во время аукциона, - 24819 руб. за квадратный метр.

Приобрести жилье эконом-класса могут граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; проживающие в жилом помещении, признанном аварийным; многодетные семьи; супруги в возрасте до 35 лет, имеющие одного ребенка и более; сотрудники учреждений здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, федеральных органов, ОМС.

"Мы планируем расширить программу и предоставить жителям других муниципальных образований возможность приобретения жилья по сниженным ценам", - отметил министр имущественных и земельных отношений Хакасии Олег Нам.