Москва, 27 мая, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Украинский персонал биолабораторий Пентагона не был обеспечен надлежащей защитой, сообщил 27 мая на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

ИА REGNUM Инфраструктура финансируемых США биолабораторий на территории Украины

Исследования по заказу Пентагона проводились в лабораториях с низким уровнем биологической безопасности, отметил он.

«Сегодня мы хотим также обратить внимание на многочисленные факты нарушения требований безопасности в украинских лабораториях.

Так, работа с опасными патогенами под контролем Пентагона в Харькове, Киеве и ряде других городов проводилась в лабораториях с недостаточным уровнем защиты персонала. При этом, по официальным данным, право на проведение таких исследований имеют только три лаборатории с уровнем биологической безопасности BSL-3. Это — Одесский противочумный институт, Львовский научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены, Центр общественного здоровья в Киеве», — рассказал Кириллов.