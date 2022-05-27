Владикавказ, 27 мая, 2022, 17:54 — ИА Регнум. В Северной Осетии директор рынка «Викалина» во Владикавказе стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, сообщили 27 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Пожар

Напомним, 6 мая 2022 года на крупнейшем рынке Владикавказа «Викалина» произошел пожар, в результате которого пострадали три человека. Их доставили в больницу с ожогами различной степени тяжести и с признаками отравления. При пожаре пострадало имущество более 500 арендаторов.

Как считает следствие, директор рынка знал, что ангары, расположенные на территории рынка «Викалина», не являются безопасными в плане требований правил пожарной безопасности. Кроме того, отсутствовало разрешение на их ввод в эксплуатацию. Меры к устранению указанных нарушений директор не принял и «с целью извлечения материальной выгоды умышленно продолжил оказывать услуги по предоставлению торговых мест арендаторам в указанных объектах».

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