Чебоксары, , 17:54 — REGNUM Минпромэнерго Чувашии и Минпромторг ДНР подписали сегодня, 27 мая, коммюнике, где закреплены планы взаимодействия между республиками. Об этом сообщает минпромэнерго Чувашии, делегация которого находится в Донецке.

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«Зафиксировали планы мероприятий по взаимодействию между республиками, сформированные в течение поездки нашей делегации. Определили первое предприятие — Донецкий электротехнический завод, в котором первоочередно будем восстанавливать кооперационные цепочки для производства электротехнического оборудования, необходимого для восстановления электроснабжения всех территорий и населенных пунктов ДНР.

Чувашия — первый регион, который приехал в ДНР по линии промышленности. Минпромэнерго Чувашии также поможет в координации работ по восстановлению электроснабжения Донецка, займется подготовкой кадров в отраслях машиностроения и электротехники. В планах — реализовывать совместные инвестиционные и инновационные проекты. Предстоит большая работа. Вчера отправили первую, но не последнюю партию трансформаторов, контакторов, кабелей и проводов, которые сейчас крайне необходимы Донецку», — отметил глава чувашской делегации, министр промышленности и энергетики Чувашии Александр Кондратьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM,Чувашия направила в ДНР продукцию и материалы электротехнического кластера региона — АО «ЧЭАЗ», ООО «ЧЭТА», ООО «Релематика», ООО «Чувашкабель». Объем груза — более 25 тонн: это трансформаторы, контакторы, кабели и провода, необходимые для восстановления электросетевого хозяйства Донбасса.

Примечательно, что в годы Великой Отечественной войны в Чебоксары были эвакуированы предприятия, в том числе с Украинской ССР, и таким образом аграрная республика наращивала производственный потенциал, становясь промышленным регионом. Так, например, Чебоксарский электроаппаратный завод (ЧЭАЗ) был создан на базе харьковского электромеханического завода и ленинградского «Электрика».

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