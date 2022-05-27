Москва, 27 мая, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Прибывающих на территорию России украинских беженцев нужно подвергать тщательной процедуре фильтрации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 мая заявил политолог Аслан Рубаев.

Alalam.ir Беженцы

«Угроза проникновения в Россию террористов или радикалов вместе с беженцами вполне вероятна, тем более, что мы уже наблюдали подобные высказывания от многих украинских военных и прочих экспертов, в частности — о том, что наиболее эффективен против России будет одиночный терроризм», — заявил эксперт.

По мнению политолога, СБУ готовит диверсионные группы, целью которых является вывод из строя российской военной и гражданской инфраструктуры.

«К сожалению, мы иногда видим в новостях сообщения о выводе из строя железнодорожных путей, взрывах на военных складах и на нефтеперерабатывающих заводах», — отметил Рубаев.

Если ранее «классического» террориста ранее был шанс распознать по антропологическим признакам и отличиям, то определить террориста среди людей со славянской внешностью будет на порядок труднее, уверен эксперт.

«Я не вижу ничего страшного в том, что будут созданы некоторые фильтрационные зоны для более тщательной и детальной проверки всех прибывающих беженцев и мигрантов в нашу страну. Речь прежде всего идёт о нашей безопасности. Для того, чтобы обезопасить наше население, мы не должны себя ограничивать себя и применять самые жёсткие меры по предупреждению возможных терактов», — заключил политолог.

Напомним, что в Россию после начала специальной военной операции переместилось 1,5 млн. беженцев. Федеральная служба безопасности РФ выявила в потоке украинских беженцев 250 националистов.