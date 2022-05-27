Жиздра, Калужская область, 27 мая, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего жителя города Мурманска. Мужчина подозревается в убийстве родного отца, сообщили 27 мая корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Цитата из т/с «Преступление и наказание». Реж. Дмитрий Светозаров. 2007. Россия «Вы и убили-с»

По версии следствия, 26 мая подозреваемый приехал из Мурманска в гости к отцу в Жиздру. Встречу решили отметить употреблением спиртных напитков. В ходе мероприятия возник конфликт на почве личной неприязни. Сын нанёс множественные удары ногами в область туловища и головы, в результате чего отец через непродолжительное время скончался на месте.

Подозреваемый задержан. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия и экспертизы, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.