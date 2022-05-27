Москва, , 17:52 — REGNUM Вероника Прищепа назначена на должность начальника Управления развития кадрового потенциала и служебной культуры ФНС России

Премьер-министр Михаил Мишустин оценил карьерные успехи победителей конкурса «Лидеры России».

В пятницу, 27 мая, Михаил Мишустин объявил о новом назначении своей подопечной — Вероники Прищепы.

«Я помню, как все начиналось, помню первых участников, первых победителей конкурса. Многие из них достигли высоких профессиональных высот и занимают ответственные должности. Все ребята, которые прошли через горнило конкурса «Лидеры России», ожидают больших должностей. В работу Правительства Российской Федерации уже активно включены победители конкурса «Лидеры России». Назову несколько примеров: первый заместитель министра энергетики

Павел Сорокин

, первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов, Вероника Прищепа тоже получила высокую должность. Она начинала со скромной должности заместителя начальника отдела и совсем недавно получила назначение на должность начальника Управления развития кадрового потенциала и служебной культуры ФНС России», — отметил Михаил Мишустин.