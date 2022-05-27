Вашингтон, , 18:15 — REGNUM Управление по контролю за продуктами и лекарствами США расширило сотрудничество с французской компанией Danone с целью увеличения поставок специальных медицинских бутылочек для детских смесей, сообщает27 мая Reuters.

Рефрижератор Danone Mj-bird

Решение принято на фоне дефицита данных бутылочек, которые используются для кормления младенцев с аллергией или слабым здоровьем.

В рамках нового договора США получат около 500 тысяч дополнительных бутылочек производства Danone.

Ранее компания уже увеличила поставки детских молочных смесей из Европы в США на фоне острого дефицита данного товара. Danone отправила большую часть продукции из Великобритании и Нидерландов в США.

Отметим, что будучи вторым по величине производителем детских молочных смесей в мире, Danone была относительно небольшим игроком в Штатах.

Французская компания увеличила поставки после того, как 17 февраля ведущий американский производитель Abbott отозвал десятки молочных смесей Similac, Alimentum и EleCare после случаев отравлений среди младенцев. Отзыв товаров с американского рынка, где преобладают отечественные компании, создал один из самых острых дефицитов продуктов питания в новейшей истории для американских семей.