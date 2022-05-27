Сучава, Румыния, 27 мая, 2022, 17:51 — ИА Регнум. По меньшей мере три человека получили ранения различной степени тяжести в результате крупной аварии на международном автомобильном шоссе DN 2 в уезде Сучава на северо-востоке Румынии. Об этом 27 мая сообщает бухарестский информационный портал News. ro

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области ДТП

По предварительным данным, инцидент произошел на опасном участке дороги в условиях ограниченной видимости. Водитель грузового автомобиля, перевозившего в цистерне сжиженный газ, не справился с управлением и врезался в микроавтобус. В результате цистерна опрокинулась и получила серьезные повреждения.

Все пострадавшие доставлены в местную больницу. Дорожное движение остановлено в обоих направлениях для возможности работ специализированных бригад. Ведется следствие.