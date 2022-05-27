Гатчина, Ленинградская область, , 17:55 — REGNUM В столице Ленинградской области Гатчине во время раскопок обнаружили останки 11 человек, предположительно погибших в первые годы Великой Отечественной войны, когда Гатчина была оккупирована немецко-фашистскими войсками. Об этом сообщили 27 мая в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Поиски останков погибших в годы войны в парке в Гатчине пресс-служба СУ СК по Ленобласти.

Следователи и поисковики отряда «Искра» в парке «Сильвия» в Гатчине обнаружили место предположительного захоронения 11 мирных жителей, расстрелянных в период оккупации в июле 1942 года.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области проводится доследственная проверка», — уточнили в ведомстве.

В ходе осмотра извлечены скелетированные останки 11 человек, также обнаружены и изъяты фрагменты личных вещей и одежды. По завершении осмотра следователями запланировано проведение судебно-медицинских, генетических экспертиз для установления давности и причин смерти погибших.

Работы по поиску останков мирных жителей ведутся в рамках решения Консультативного Совета от 17 мая 2022 года с целью сохранения исторической памяти о жертвах Великой Отечественной войны среди мирного населения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в конце апреля в Ленобласти стартовала «Вахта Памяти-2022». В 2021 году в рамках данного мероприятия поисковые отряды подняли останки более 2,5 тыс. солдат и офицеров Красной армии, которые погибли в годы Великой Отечественной войны в Ленобласти.

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