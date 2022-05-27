Москва, 27 мая, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Рынок кредитования в России постепенно начинает оживать. Об этом 27 мая заявил президент ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян, передает «Общественная служба новостей».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По его словам, в марте 2022 года кредитный рынок в России почти умер, но уже в марте ситуация начала улучшаться. Правда назвать эти, пусть и позитивные, изменения масштабными пока ещё нельзя.

«Когда ключевая ставка взлетела до 20%, банки по депозитам стали предлагать высокие проценты. Понятно, что при ставке до 20% предлагать кредитные ставки ниже 25-30% было нереально. По таким ставкам заемщикам было неинтересно заимствовать средства, поэтому очереди за кредитами не стояли», — сказал Тосунян.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия отстает от основных экономик мира по уровню доступности капитала.