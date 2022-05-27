Симферополь, 27 мая 2022, 17:49 — REGNUM Переобучение 20 тысяч учителей из Херсонской и Запорожской областей проведут специалисты Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования (КРИППО). Об этом сообщил в телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов 27 мая.
Аксёнов пояснил, что вопросы организации системы повышения квалификации учителей Херсонской и Запорожской областей обсуждались с директором КРИППО Александром Рудяковым.
Глава региона поблагодарил специалистов КРИППО за содействие адаптации и интеграции освобожденных территорий в правовое поле РФ, и пообещал оказать поддержку.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма неоднократно заявляли о готовности поделиться опытом интеграции с освобождёнными областями Украины. В настоящее время документооборот в Херсонской области уже переводится на русский язык.