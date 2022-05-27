Симферополь, 27 мая, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Переобучение 20 тысяч учителей из Херсонской и Запорожской областей проведут специалисты Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования (КРИППО). Об этом сообщил в телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов 27 мая.

Иван Шилов, ИА REGNUM Херсон

Аксёнов пояснил, что вопросы организации системы повышения квалификации учителей Херсонской и Запорожской областей обсуждались с директором КРИППО Александром Рудяковым.

«В течение восьми недель планируется переобучить около 20 тысяч учителей разных специальностей, чтобы с 1 сентября дать старт учебному процессу на освобожденных территориях, уже соблюдая законы Российской Федерации и на основе федерального государственного образовательного стандарта», — уточнил Аксёнов.

Глава региона поблагодарил специалистов КРИППО за содействие адаптации и интеграции освобожденных территорий в правовое поле РФ, и пообещал оказать поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма неоднократно заявляли о готовности поделиться опытом интеграции с освобождёнными областями Украины. В настоящее время документооборот в Херсонской области уже переводится на русский язык.