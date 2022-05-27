Курган, , 17:49 — REGNUM В Курганской области за сутки на 27 мая с коронавирусной инфекцией госпитализировано 11 человек, выписаны по выздоровлению 30 человек. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за сутки выявлено 25 заражённый коронавирусом курганцев. Это на два человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 27 мая выявлено 104 480 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 102 495 человек, скончались 1434 пациента (на одного человека больше, чем днём ранее).

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