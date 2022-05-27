Курган, 27 мая, 2022, 17:49 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 27 мая с коронавирусной инфекцией госпитализировано 11 человек, выписаны по выздоровлению 30 человек. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего за сутки выявлено 25 заражённых коронавирусом курганцев. Это на два человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 27 мая выявлено 104 480 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 102 495 человек, скончались 1434 пациента (на одного человека больше, чем днём ранее).