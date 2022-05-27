Москва, 27 мая, 2022, 17:49 — ИА Регнум. О саботаже Киевом переговоров, а также о проблемах с судоходством, создаваемых ВСУ, рассказал 27 мая российский президент Владимир Путин по телефону австрийскому федеральному канцлеру Карлу Нехаммеру, сообщили в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Президент России, выполняя просьбу Нехаммера, высказал позицию Москвы по ситуации в контексте спецоперации по демилитаризации Украины. Он рассказал о работе по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Чёрного морей.

«В этой связи обращено внимание на то, что украинской стороне следует как можно скорее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов», — сообщили в пресс-службе.

Президент России также заявил о том, что Киев саботирует переговоры российских и украинских представителей.